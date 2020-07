Blote tietjes in de Volkskrant. Dan gaan wij er bij de GeenStijl uiteraard eens goed voor zitten. Aanleiding is een Ingezonden Brief van ene mevrouw Tjarda de Groot uit Wijk bij Duurstede over Topless Zonnen Op Het Nederlandse Strand Anno 2020, en dat vroeger alles beter was.

Discussie is een soort zomergriepje. Ieder jaar is er wel een totaalnaïef Volkskrant-meisje die zich vertwijfeld afvraagt waar de blote damesborstjes op de Nederlandse stranden zijn gebleven, en natuurlijk haakt de papegaaimedia gretig aan. Iedereen weet trouwens donders goed waar die gecancelde tietjens gebleven zijn. Opgehokt in een stoffen lock down door de oprukkende islamisering.

Vorig jaar - tijdens de zonovergoten Zwarte Cross - had de Volkskrant exact hetzelfde onderwerp. Ene Angela Wals vroeg zich vertwijfeld af WAAROM DE DAMES NIET MEER TOPLESS ZONNEN. Het GeenStijl Volkstribunaal oordeelde in 2019 snoeihard. 68% van de ondervraagden was van mening dat het kwam door "teveel islam".

Aangezien de Volkskrant nog wel eens Ingezonden Brieven Schrijfsters uit de duim zuigt, haalden we Tjarda de Groot maar even door de Google. Hmmm. Verdacht.

En dan nog dit. Volgens de Volkskrant is de foto van de topless zonnende mevrouw uit 2000. Volgens de ANP BeeldBank is de foto uit MEI 2001. Saillant detail; het is waarschijnlijk geeneens een Meisje van Holland, want ze leest Die fünfte Frau uit de Wallander-reeks in het Duitsch. Nog saillanter detail. Deze Henning Mankell-thriller uit 1996 gaat over de islamitische fundamentalisten die vrouwen het leven onmogelijk maken. En zo is het verhaaltje eigenlijk wel weer rond. Free The Nipple & Tot volgend jaar!