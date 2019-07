Serieuze strandvraag alsook geile clickbait in het Volkskrantje vandaag. En die mag best beantwoord worden, zo met een hittegolf voor de deur. Dat uitgerekend die vraag gesteld wordt in een *kuch* kwaliteitstabloid dat al in de feministische SJW-gordijnen hing om VIJF REEDTEN (met een broekje aan) op een zeker Vlaams videoplatform is wel bijzonder. Dat de scribente van dienst (Angela Wals) zich niet houdt aan de gouden regel PICS OR IT DIDN'T HAPPEN bij dergelijke semistoere ik-stukjes is dan weer jammer. Zoals het ook jammer is dat er maar bar weinig "zandvoort strand topless" (plemp trefwoorden in zoekbalk in de fotobak zitten. Maar we dwalen af van de cruciale kernvraag. Waarom blijven de konijntjes in het hok op de Nederlandse Playa's? Waar zijn de Harries in Holland gebleven? Snelle antwoorden in de poll. Diepgravende analyses in de comments.

Totale Topless Polder Poll Hallo Nederland (v). Waar zijn uw strandharries? Te klein

Te groot

Te ordinair

Teveel islam

Teveel jaloerse zeikwijven

Enge gluurders

Te schijterig



Poll is Verlopen.

Totale Topless Polder Poll Hallo Nederland (v). Waar zijn uw strandharries?

MEI 1988.