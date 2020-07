Tweede weekend op rij dat Amsterdam compleet overlopen wordt door toeristenhordes uit binnen- en buitenland. Eenrichtingsverkeer in de Kalverstraat, Iemand van de ChristenUnie op De Wallen om te hoeren en snoeren drommen toeristen te filmen. Klaagaccounts op Sociale Media die weer roepen dat PretPark Amsterdam weer heropend is. In de Stopera zitten ze met de handen in het haar en twitteren ze GA WEG, HOEPEL OP naar de geyle gluurders in het Wallengebied. Inmiddels is de paniek dusdanig groot dat burgemeester HALSEMA HAAR VAKANTIE HEEFT ONDERBROKEN voor crisisoverleg met de VeiligheidsRegio, OM, Politie, Defensie en Grapperhaus' Geheime Garde. (Geen idee waar BM Femke was, vermoedelijk op Schiermonnikoog.) Een crisis-expert zegt tegen AT5 dat bestraffend toespreken niet meer werkt, dus wordt het tijd voor HARDE ACTIE tegen al dat blowende rolkoffertuigh dat alleen maar voor de druks, drank & seks komt. De zweep erover! Tanks op de grachten! Mariniers naar de hoeren!