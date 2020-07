Ik denk dat heel veel kiezers worstelen met hun favoriete partij. Voor wie het aantal instromende gelukszoekers een belangrijk issue is en het verder niet zo boeit is de keuze vrij eenvoudig. Maar wat moeten de kiezers in het midden, waar we er toch behoorlijk wat van hebben? Het gaat om de kiezer die niet al te uitgesproken links of rechts is, die gelooft in de markt maar meent dat die wel met regels en vangnetten ingeperkt moet worden, die best wel wat wil doen om de boel groener en klimaatneutraler te krijgen maar dan wel met een echt plan, die de voordelen van Europa hoger inschat dan de nadelen maar wel wat meer controle wil, en meent dat we voor echte vluchtelingen altijd open moeten staan, ook al moeten de grenzen eigenlijk maar eens dicht. Wellicht geloven zij ook in de representatieve democratie, en zien zij graag ervaren beroepsbestuurders aan het roer.



Die groep is - met goede reden - teleurgesteld in hun partij, met slechte bestuurders, slecht genomen besluiten, doofpotten, en een partij-ideaal dat door de eindeloze compromissen volkomen verwaterd is. Waar moeten die op stemmen? Niet op de SP, de PVV of het FvD, dat is veel te ver van hun bed. Dan maar op nieuwkomers als de PvdD of 50+, of gewoon eens PvdA in plaats van D66. En 4 jaar verder zijn ze daar dan net zo teleurgesteld in.



Wat dit land nodig heeft om "het kartel" te vervangen is niet de zoveelste populistische randpartij, maar een nieuwe middenpartij die betrouwbaarheid en gedegenheid uitstraalt, en die waar nodig harde keuzes niet uit de weg gaat en ook nee durft te verkopen als de eigen grondbeginselen in het gedrang komen. En een partij die daadwerkelijk voor verbinding staat in plaats van het onproductieve vingerwijzen naar alle groepen en personen waar "iets mis mee is". Zo'n partij kan zowel met links als met rechts zaken doen (en daar ook kiezers trekken). Eigenlijk een beetje wat het CDA vroeger was... maar met een wat minder Rooms sausje.