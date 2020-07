Ik begrijp wel dat Kaag precies in het palletje past van bijna de gehele D’66. Lekker internationaal, pro-Europa, menstruerend en een SJW-agenda maar die vrouw weet helemaal niets van binnenlandse politiek. En heeft er blijkbaar ook weinig interesse in. Kaag ziet Nederland vooral als pinautomaat voor haar welgevallige buitenlandprojecten. Overigens is Kaag lang niet zo goed als vele D’66ers denken, en daarom zegt ze ook zo weinig, maar denk even terug aan Syrië. Kaag zou daar wel even de chemische wapens op gaan ruimen voor de VN, en daar blijft ze heel erg mee shinen, maar we weten allemaal hoe dat “succes” van Kaag later uitpakte. Kaag wordt overigens in het hele Midden-Oosten, haar “vakgebied” en waar ze naar eigen zeggen zoveel “goede contacten” heeft, totaal niet serieus genomen. Denk je nou werkelijk dat Bibi, Hezbollah, Hamas, Assad, Khamenei en dat geboefte in Saoudi-Arabië zich ook maar 1 flikker aantrekken van Kaag?