Hugo de Schoenen en corona mismanagement: "the saga continues". Het aantal besmettingen in Nederland in week 29 is ten opzichte van week 28 meer dan verdubbeld. En wat heeft het rivm te melden: storing in corona database. "Die database is gigantisch groot".

Sarcasme mode on: het is ook niet belangrijk wie er besmet zijn en waar de besmetting is opgelopen. Mode off

Hoe lang gaat deze puinhoop nu nog geaccepteerd worden?