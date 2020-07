Mag fijne Fidan er nog 1 keer boven?

Wit Huiswerk! Hedenmorgen om 11:19 uur schreef reaguurder bisbisbis de volgende tegel onder dit topic, en die willen we bij dezen tot toogbetoog du jour verheffen in het stijlloze stamcafé. De tap is open, reacties van instemming of ontkenning, danwel verweren tegen of pleidooien ter ondersteuning van deze tegel, kunnen in de tegelzetterij hieronder. U weet hoe het werkt. Proost!

"Binnen nu en vijf jaar worden cruciale functies in onze 'samen' - leving bemand/-vrouwd/-onzijdigd door schertsfiguren 'van kleur', die nog nooit iets hebben gepresteerd, die niets zinnigs hebben bij te dragen behalve de bekende platitudes voor de interviewmicrofoon, die geen reet bijdragen of uitvoeren, maar wél van uw en mijn centen de maximale Balkenendenorm vangen. Ze hebben 'master-' titels achter hun naam staan van 'academische' instellingen die hun werk- en denkniveau speciaal voor hen naar het niveau kinderdagverblijf hebben aangepast. Een soort 'excuustruus' -fractieleden in de Tweede Kamer, maar dan in de overtreffende trap. De eerste aanzetten zijn er al, ga maar eens in sommige 'deelgemeenten' van grote steden kijken. En verder blijf ik er bij dat de radicale islam in dit land er gíllend van het lachen met het predicaat: 'racisme' vandoor gaat." - bisbisbis, 11u19, GeenStijl.

Bonusleesvoer: Nadia is on an Ezzeroili, wilde zich eigenlijk niet bemoeien met het hoefijzerdebat over BLM, schoof toch ongemakkelijk aan en tegelde misschien wel de twee beste stukken over alles. Vorige week "Het racismedebat klinkt heel anders in mijn omgeving", vandaag het vervolg: