"een interne markt van 446 miljoen mensen"

Was er al in het EEG-tijdperk en is dus eigenlijk geen verdienste van de EU. Toen hadden we deze problemen bovendien ook niet.

"al 75 geen oorlog"

En komt dat door de EU? Of door de herinnering aan de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, de ontwikkeling van het internationale recht en andere internationale organisaties, zoals de VN en de Raad van Europa, veranderde mentaliteiten als gevolg van de sociale revoluties van de jaren 60 en verder en de toegenomen handel tussen lidstaten (die ook voor de EU al op gang kwam)? Ik denk zelf eerder die laatste factoren. De EU pronkt met iets waarvan het maar de vraag is of zij daadwerkelijk wel zo'n belangrijke bijdrage daaraan heeft geleverd. Wat heet: de EU en de kant die zij opgaat blijkt nu juist in veel lidstaten alleen maar voor meer spanningen te zorgen. Bovendien heeft de EU een hele hoop dingen niet kunnen voorkomen of bijgedragen aan een oplossing (zie o.a. Balkanoorlogen, Corona, toestanden in Oost-Europa).

"een fluïde arbeidsmarkt van 307 miljoen mensen, voedsel en waterkwaliteit waar geen werelddeel tegenop kan, een prima infrastructuur aan (water)wegen, spoorlijnen etc. etc."

Het is zeker waar dat de EU ook geld oplevert, maar dat betreft dan toch vooral winst die in handen komt van een "lucky few". Bovendien kent de EU ook tal van schaduwzijden: toegenomen regeldruk, regels die in de praktijk juist averechts werken voor (sommige) lidstaten en, uiteraard, die constante heibel met of rond de euro (om maar wat voorbeelden te noemen).

"Als bedrijven en banken in Knoflokië omvallen, kost dat u uw baan hier in NL omdat uw bedrijf mee gaat het putje in."

En dat is dus precies waarom de zuidelijke lidstaten van de EU, met Italië voorop, er keer op keer in slagen om een hoop geld los te peuteren van de noordelijke lidstaten, die hun zaakjes wel op orde hebben: men krijgt een flinke zak met geld, maar vertikt het keer op keer weer om serieuze hervormingen door te voeren en zich te houden aan de andere voorwaarden, verbonden aan wat dan voor "leningen" door moet gaan (qua terugbetaling wil het ook niet altijd even vlotten). Als dan vervolgens de boel (voor de zoveelste keer) dreigt om te vallen, wordt er (ook weer voor de zoveelste keer) gesmeekt om geld, met beloftes om het deze keer toch echt beter te doen. Als dan blijkt dat andere lidstaten daar niet meer zo gevoelig voor zijn, dan komen de dreigementen: "als jullie niet betalen, vallen wij om en gaat de interne markt/jullie bedrijven er ook aan", "het is belangrijk dat we solidair zijn, dat zijn jullie toch ook?", "Jullie hebben ons net zo hard nodig als wij jullie etc."

Kortom, dreigementen en drukuitoefening, veroorzaakt door een overmatige afhankelijkheid van lidstaten tot elkaar en de EU door de euro, met een helaas voorspelbaar gevolg: zij die hun zaakjes wel op orde hebben kunnen keer op keer de kastanjes uit het vuur halen en hun (lees: de burgers) portemonnee trekken, terwijl zij die er een zootje van maken lekker op de oude tour kunnen doorgaan (men weet dat ze toch elke keer weer geld krijgen). Op een gegeven moment is de lol er dan wel vanaf.

"Kort en goed: het is maar geld. Inflatie regelt het wel weg.Bovendien betalen uw (klein)kinderen het, niet u."

Dat laatste betwijfel ik: ik zie het er heel goed van komen dat de rekening zich vroeg of laat al aandient. Bovendien, het gaat ook om het idee: je kunt zeggen "het is maar geld", maar het is wel geld dat telkens weer wordt opgehoest door mensen die behoren tot landen, die wel het fatsoen hebben deugdelijk met hun financiën om te gaan. Juist die worden nu elke keer gepakt en kunnen de rekening betalen. Als je het al niet zo breed hebt, voelt dat toch behoorlijk onrechtvaardig, lijkt mij.