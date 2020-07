Een schot voor onze boeg door de DUITS-ITALIAANSE AS DIE WE NOG ERGENS VAN KENNEN. Eerst even over dat corona-herstelfonds van 750 miljard euro dat ZE ook gewoon gaan gebruiken om hun reguliere economie te stutten. De eerste 500 miljard daarvan moet opgehoest worden door lidstaten, kost Nederland netto 21 miljard en dan betalen we per capita ook nog eens bijna twee keer zoveel als de Duitsers. De overige 250 miljard wordt onder het 'innovatieve financiële middel' genaamd Next Generation EU gezamenlijk geleend door lidstaten op de kapitaalmarkt. Daar was een naam voor maar die is ons even ontschoten. En daar bovenop komt dan nog een extra "trillion-euro long-term budget", wat dus een noodpakket is, vermomd als structurele EU-budgetverhoging.

En wir das volk moeten het allemaal maar tam slikken. In een dreigement boodschap een de frugale vier - Oostenrijk, Nederland, Zweden en Denemarken - zei Merkel: "It is important that what we now have as a recovery fund is massive, is something special and is not reduced to dwarf size. It is not possible to commit to every detail in advance, but it must be a special effort that makes it clear that Europe wants to stick together at this difficult time. There is a political dimension to this beyond the figures, and that is what the project must be measured against." Kortom: doen alsof de Noordelijke en Zuidelijke economie binnen 1 munt te verenigen zijn mag elke prijs hebben.

En de Alpenturkse premier Conte stond ernaast en vulde het aan met wat extra dreigementen. Als er geen steunfonds komt zou dat leiden tot de "destruction of the single market, which even for financially stronger countries would lead to the destruction of value chains and... would be bad for all." Merkel maakt duidelijk dat ze tijdens de Europese top aanstaande vrijdag en zaterdag met Italië de handen ineen zal slaan om het gedaan te krijgen.

Nou, wij zouden er graag even op wijzen dat Italië met 2.451,8 ton aan goudreserves, nog altijd de op twee na grootste goudreserve ter wereld heeft. Liquideer daar eens wat van anders. En dat hun netto koopkracht ook nog eens groter dan de onze omdat een FUCKING KWART VAN HUN ECONOMIE zwart en daarmee onbelast is.

LIVE Tweede Kamerdebat over de kwestie nu hier.

De Hiddster laat zich gelden!

Off topic maar wel gewoon mooi