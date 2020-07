Laat alles uit uw handen vallen, maak uw buurman uit voor vuige racist, ga met z'n allen liedjes zingen in de bus, niet achterin want u mag gewoon zelf een plekje zoeken, en roep keihard dat het die kinderen ook helemaal niks kan verrotten welke kleur die Piet heeft want het is tijd voor m o t h e r f o k k i n g PEPERNOTEN. Wie heeft als eerste de pepernoten in de winkel liggen, met Koning Winter die met zijn nagels over de voordeur krast zijnde een roestige hark over een schoolbord (het is immers al half juli gvd) is slechts één strijd op leven en dood nóg belangrijker: of Veenoord, Haaksbergen of Noordlaren de eerste schaatsmarathon organiseert. De essentiële armworsteling wie de eerste pepernoot in de winkel heeft liggen is reeds gestreden; de PLUS in Almelo heeft als allereerste winkel een pepernootje in de winkel - de rest blijft achter met de kruimels. Het is dik verdiend ook, vorig jaar moest de PLUS nog voorrang verlenen aan een Kruidvat in Zoetermeer en dat was een kleine ramp. Enfin, zin in pepernoten nu, en ook heel erg veel zin in het gezeik dat je er tegenwoordig gratis bij krijgt.