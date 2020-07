Janet Jackson

What have you done 4 me

youtu.be/3oiuKOSac-c

King Mc

What have i done 4 u

youtu.be/Ljeqq3QZDXM

Monie Love

I can do this

youtu.be/Nkj0vLma1Sg

Chic

I want ur love

youtu.be/SZh7_j3QQiA

Yarbrough & peoples

Don’t stop the music

youtu.be/MaO-PvokDMw

Wat suggesties voor Kees!