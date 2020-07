Op het oog een prima besluit, echter wat al in het topic staat; natuuurlijk wordt dat binnen no-time een LL (Landelijke Lockdown).

Kun je nooit tegenhouden.

Den reislustige Nederlander all over Nederland grijpt zijn herwonnen vrijheid en neemt het ervan in Zweden, Polen, Spanje, France etc. En ze komen uit Grunn, Mestreech, Rotterdam, Den Helder, Katwijk Tilburg en Helmond etc.

LL it's gonna be, LL it is.



O/T @Joris/Boris/GU > Scusi. Oprecht excuus voor dat muzieklinkje in vorige topic mannen. Dacht namenlijk oprecht da'k nog in het stijlloze stamcafe 'zat'.