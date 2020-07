Daar ben je mooi klaar mee. Woon je lekker in Apeldoorn voor je rust, want er is toch niks te doen, krijg je zeven wodkagoden van de firma stukadoor naast je wonen. Dus 'meerdere buren' klagen bij de gemeente, maar omdat via normale wegen klagen toch nutteloos is, moet het met allemaal bezwaren via een bezwaarcommissie. Ja hallo mijn buren staan met regelmaat de voegen uit de muur te rauzen we willen graag klagen - o ja natuurlijk, we stellen wel een bezwaarcommissie in. Een commissie die dan gaat kijken naar 'een ongeordend woon- en leefmilieu'. "En juist dat - ondanks de overlast die de buurt ervaart - hebben de omwonenden niet aan kunnen tonen, zegt de bezwaarcommissie. Er zijn simpelweg te weinig klachten binnengekomen bij de gemeente en de klacht die wel binnenkwam werd door de verhuurder goed opgelost." Waarom moet álles in dit land toch altijd met honderdduizend omwegen? Buurt klaagt over overlast, boete. Buurt klaagt opnieuw over overlast, hogere boete. Buurt klaagt voor de derde keer over overlast, ajuuus drie slag, ga maar terug naar Oostblokkië, we halen wel zeven mensen die wél normaal kunnen doen. Met je bezwaarcommissie.