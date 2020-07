De oplossing bestaat al jaren: als je racisme mee maakt stap je naar de politie of een rechter. We hebben een uitstekend rechtssysteem. Soms is dat niet eens nodig, want we hebben tientallen toezichthouders en ombudsman-achtige instanties. Of zegt onze donkere medemens dat al die instanties falen? Want dat zou een groter probleem zijn en wél aandacht verdienen.

Nu dat afgestreept is zou de discussie erover moeten gaan of we het belangrijker vinden dat de meerderheid dingen bepaalt in dit land (zeg: een democratie) of minderheden. Want dat laatste lijkt steeds meer het geval. Het is prima dat minderheden gehoord worden, maar minderheden hebben ontdekt dat ze aandacht krijgen bij de NPO en door iets jaar in jaar uit te herhalen toch hun gelijk behalen, terwijl de meerderheid dat niet wil en daar niks aan kan doen, omdat beleidsmakers zich erin laten meeslepen want ze hebben allemaal angst voor gezichtsverlies.