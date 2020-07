Laatst liep het dan misschien uit de hand in de culturele hoofdstad van Limburg, maar in Amsterdam blijft het ten minste rustig als politie verhaal komt halen en de menigte alle kanten op rent. Bovenstaand wint Thian de Vries (19) het vrij overtuigend van 'Lion', maar het is duidelijk dat beide heren legit zijn. Vrijwilligers-stadskrant Het Parool tikte er een human interestje over en daar leren we dat organisatie en boekingen via Hoodfights Amsterdam gaan. Het prijzengeld is trouwens vooral de inleg van de vechters zelf, winner takes all. Het mag allemaal eigenlijk niet natuurlijk.

"Sportbeoefening in de publieke ruimte is weliswaar niet verboden zolang de coronamaatregelen in acht worden genomen, maar straatvechten is een overtreding van de algemene plaatselijke verordening. “Waar mogelijk treedt de politie dan ook op.”" Aanzienlijk slechtere vechters trouwens onderstaand, je kunt niet allemaal uit hetzelfde hout gesneden zijn natuurlijk. MAAR, vergeet niet dat Jorge Masvidal ook in Kimbo's achtertuin begon hè, en die makker heeft morgen een UFC-titelgevecht.