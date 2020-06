De culturele hoofdstad van Limburg stond er weer gekleurd op gisteravond. In navolging van de illegale bokswedstrijden deel 1, zou gister deel II plaatsvinden. "De politie stond al de hele avond paraat omdat er eerder op de dag weer berichten op social media verschenen over een bokspartij die om 18.00 uur zou plaatsvinden bij het Johan Cruijf Court. Een flyer met de tekst ‘no pain, no gain’ ging rond." We zochten het op, en die laatste bewering lijkt overigens te kloppen. Zoals u in het onderstaande politierapport leest was het een onstuimige avond met hier en daar een mes. Burgemeester Elly Blanksma kondigde een noodbevel af waarna the long dick of the law* Nederland terug veroverde en 's lands glorie onder koning en god herstelde. Het zogeheten "stopgesprek" dat de burgemeester met de organisator na de eerste illegale bokswedstrijd voerde wordt nu geëvalueerd. Geen pijn geen gein.

Snuitje duidt Dit Land