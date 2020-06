: Dat kan dus niet. Als iets bij Brabant hoort en het een enclave is dan ligt dat gebied bijvoorbeeld in Limburg. Als dit Limburgs gebied is dat in Brabant ligt dan is het een exclave. Als Helmon in Brabant ligt en het Brabants is dan is het niets. Als Helmond in Brabant ligt en het onderdeel is van het Koninkrijk Marokko dan is het dus een Marokkaanse exclave in Brabant.