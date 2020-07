Volgens mij strijden boeren om meer dan hun eigen hagje. Het gaat over een culturele botsing tussen de elite in de randstad en de rest van Nederland. Ik keur deze acties af, maar om nou meteen de strijd daardoor te veroordelen gaat wat mij betreft te ver. We zouden met een bredere scoop naar deze protesten moeten kijken en ons voegen onder hen die strijden voor de culturele waarden die onder vuur liggen door culuurmarxisten. De elite is kosmopolitisch en interesseert het geen drol of cultuur wel of niet wordt weggeschreven. De boeren zitten met hun poten in de grond die hun voorouders hebben gecultiveerd en gekoesterd. Zij weten wat het eerbiedigen van tradities inhoudt en wat mij betreft omarmen we dat en steunen wij hen in de strijd die voor ons allen geldt.