Man, jij weet niet waar je over praat. Of zoals de boeren zeggen, die heeft er geen kaas van gegeten. De grondprijs van de boer is zo laag omdat het landbouw grond is. Op landbouw grond mag je dan ook alleen maar op boeren! Je mag daar dus ook geen huizen op bouwen als boer want de gemeente bepaald de bestemmingsplan!

Een stuk grond waar je niet op mag bouwen is een heel stuk minder waard. De marktwerking is hier dus ook zoals het hoort. In andere landen zoals Duitsland is dit ook zo geregeld. Er zijn ook veel Nederlandse boeren naar Noord Duitsland en Polen verhuisd omdat het daar nog goedkoper is, al hebben de verhuisde boeren in Polen daar nu erg veel spijt van. In Polen kan je beter niet wonen.

Gelukkig zijn we hier op Geenstijl geen #blm demonstranten die ''educate yourself'' schreeuwen. Dat soort mensen snappen het zelf ook niet hoor. Nee, hier zijn we beschaafde mensen en leggen we het op een normale manier uit.