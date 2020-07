Zelf meegemaakt. Voor een bedrijf gewerkt dat failliet ging, na bijna 2.5 maanden geen loon en vakantiegeld is het UWV erin gestapt met een curator en deze heeft ons toen 1 maandloon van deze missers direct betaald. De rest hebben we later gekregen toen alles is afgehandeld.

Bijna 4.5 jaar later, net een maand voor de verjaring krijg ik een leuke brief van de belasting. Ik zou mijn inkomstenbelasting niet goed hebben gedaan, resultaat of ik eventjes 1k nogwat kon betalen binnen 2 weken en anders moest ik bezwaar maken. Ik kreeg geen gegevens waarop ze dit bedrag hadden gebaseerd enkel wat volgens hun mijn jaarinkomen was geweest. Geen bewijs vanuit hun kant helemaal niets.

Nou had ik gelukkig alles dat voor dat eene jaar bewaard en opgeschreven want wat bleek? De maand die het UWV had voorgeschoten hadden ze dubbel op papier staan; of te wel ze dachten dat ik hem had meegekregen bij de uitbetaling van de achterstallige maanden en vakantiegeld EN dat ik om wat voor reden dan ook dit geld daar bovenop erbij had gekregen; dus zomaar een maandloon zonder specificaties. Deze conclusie moest ik maar trekken uit enkel het ene bedrag wat ik van ze had gekregen, want ik wist niet hoe ze op het bedachte jaarinkomen waren gekomen; geen instantie namen, geen specificaties.. niets.

Het bezwaar moest natuurlijk per post, scans digitaal mocht dan weer niet dus er moest een heel pakwerk naartoe; bankrekening overzichten van dat hele jaar om te laten zien dat ik het geld niet had gekregen, gegevens van het UWV dat er echt belasting is betaald over dat maandloon etc etc. Daarna eigenlijk niets meer gehoord, ook niet of dit zo klopte of niet.