En weer blijken de kneuzen in Den Haag niet in staat te zijn om te rekenen en de kosteneffectiviteit in te schatten. De jaarlijkse uitstoot in Nederland is niet zo snel te vinden. www.rivm.nl/publicaties/pas-monitorin... "De jaarlijkse uitstoot van ammoniak, waarvan landbouw de belangrijkste bron is, is met 4 kiloton gestegen (3 procent)." Dan zit 100% dus rond 130 kiloton. Dat lijkt overeen te komen met wat her en der zo terug te vinden is.

De ophef hier is om een tijdelijke maatregel waarmee 0,2 kiloton bespaart gaat worden. www.aanpakstikstof.nl/themas/landbouw... De tijdelijke maatregelen van de overheid zijn bekend, dus meer dan terecht om de trekkers te starten. In 2021 gaat er in een overlegrondje weer wat gerotzooid worden. De kleedjes van de klimaattafels zijn nog wel over.

De overheid vraagt nu dus aanpassingen van de boeren met nog meer boekhouding en aanpassingen in de bedrijfsvoering om een mogelijke besparing van 0,2 kiloton op een schatting van 130 kiloton te realiseren. We hebben het dus over 0,15% en nog tijdelijk ook. Iemand wordt hier beter van, maar dat zijn niet de burgers en zeker niet de boeren. Er is nu een enorme ophef voor tijdelijke maatregelen die amper wat opleveren en eventueel draagvlak voor nog meer overheidsingrijpen compleet wegspoelen. Dat klinkt als de overheid. Het gaat dus gewoon doorgevoerd worden.