Volgende week zondag gaan we natuurlijk allemaal slaafs (mag niet - red.) braaf naar de Nationale Zelfgesel Dag kijken op de NPO maar dit weekend is gewoon voor Ziggo want er is eindelijk wat LEUKS te doen in 2020. Het F1-seizoen begint namelijk. Ja vette pech voor de haters van autootjes die snelle rondjes rijden maar wij kijken zelfs uit naar de stem van Olav Mol en z'n tandarts want in het superkorte semiseizoen is Max gewoon kanshebber voor het kampioenschap. Zeker nu ze beginnen op de Red Bull Ring en daarom is zelfs de eerste vrije training in Oostenrijk een topic, waar volgende week gewoon nog een keer een Grand Prix gereden wordt (dus sorry NPO, komend weekend is het dus wéér Ziggoweekend).

Natuurlijk heeft de enige zwarte man in het snelste miljardencircus ter wereld zich ook uitgesproken over BLM (en over herstelbetalingen een contractverlenging van 40 miljoen - wat is ie toch enorm onderdrukt) en rijden de Silberpfeile van het Mercedes AMG-team in historisch stemmig Tiefschwartz. Ze doen maar, wij zijn gewoon voor Max want als je echt voor diversiteit in de Formule 1 bent, dan mag er na zes jaar wel weer eens een blanke coureur kampioen worden. Gelijke monniken, gelijke racehelmen!

FP1 om 11 uur, hier de weekendplanning, Als je toch niet op verkansie gaat kun je daarrr misschien wel een abootje betalen, anders dus Ziggo of zoek gewoon zelf ff een stream. Vrroemmmm!

AMG

AMG

OMG