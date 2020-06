Het lekkerst weg in eigen land ga je in Drenthe. Veel fietspaden, weinig vervelende dingen zoals rondvaartboten op de gracht, blowende toeristen of dat het ergens opeens heel erg druk is. Maar beste Hollanders, passen we wel een beetje op. De Leegste Provincie van Nederland gaat namelijk gebukt onder een ware invasie van CORONATERRORISTEN. Het staat in de Volkskrant, dus het is waar. Loes Scholtens uit Bruntinge is er namelijk helemaal klaar mee. "Het is echter verbazingwekkend hoe weinig van deze toeristen de anderhalvemeter­economie kennen, of erger nog: wel ­kennen, maar niet hanteren. Dit betekent dat ze op fietspaden bij het passeren van tegenliggers naast ­elkaar in plaats van achter elkaar blijven rijden (walgelijk, red.), dat ze als groep de supermarkt ­ingaan om met enkele lege en één matig gevulde winkelwagen in de gangpaden te overleggen wat ze vandaag eten (haal gewoon een AVG'tje en gooi die kar vol met bier en chips, red.), bij een wachtende rij voordringen of pal naast of achter je gaan staan (de bloederige limiet, red.). Inmiddels noemen we deze gasten geen corona­toeristen meer, maar coronaterroristen." Ha! Net goed!