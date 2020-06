Alles wat er tegenwoordig gebeurd is niet meer in het voordeel van de gewone man in Nederland. Of het nou de EU is of onze eigen regering er zal echt niets meer veranderen. Deze houding van mevrouw geeft precies aan wat er mis is in de politiek. Overal wordt geld aan uitgegeven of het nu een miljard is voor Afrika of illegale weeskinderen in Cyprus, voor het eigen volk is er niet veel meer over en moet de broekriem nog wat strakker worden aangehaald. Mevrouw heeft waarschijnlijk een hoop vriendjes die verhuren dus een stop op de huur zal ze kost wat kost willen voorkomen. De politiek is tegenwoordig echt vreselijk aan het worden om te volgen. Ze doen allen wat het volk juist niet wilt.