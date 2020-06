(2/3)

Via sociale media is opgeroepen om naar de demonstratie te komen. Aldaar te laten zien hoe ook wij vreedzaam, naast elkaar, gebroederlijk samen, ongeacht onze voorkeuren, overtuigingen of clubkleuren onze stem, van onvrede kunnen laten horen.

De boel escaleerde pas toen er besloten werd om weg te gaan van het Malieveld. De politiemacht had toen al alle uitvalswegen geblokkeerd. Men kon hierdoor niet meer de binnenstad in, of naar het centraal station om de treinen huiswaarts te pakken. Geparkeerde auto’s in de omliggende wijken en straten waren verboden terrein geworden. Weggaan was geen optie meer, men werd vastgehouden op deze plek. De in allerijl ingehuurde busmaatschappij geeft hier dus al alle blijk van, men was voornemens iedereen aan te houden. De volledig onnodige en met veel geweld gepaard gaande charges, ingezet door de M.E. te voet en te paard veroorzaakte veel onrust en zette veel kwaad bloed. Uit alle beelden blijkt ook duidelijk dat men vanaf het centraal station iedereen heeft tegen gehouden en heeft gesommeerd terug te gaan richting het Malieveld. Maar er waren genoeg mensen die helemaal niet meer naar het Malieveld wilde, gewoon naar huis wilde gaan, de trein wilde pakken of met het fietsje terug naar huis. Jammer genoeg voldeed dit niet aan het scenario wat de overheid in gedachte had, het was nog niet heftig genoeg geweest er waren nog geen wandaden en rellen gefilmd dus moest er wel ingegrepen worden om dit wel te bewerkstelligen.