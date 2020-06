Deëscaleren kun je leren. Of je het ook moet leren is een tweede.

In de aanloop naar de BLM-demonstratie van 6 juni te Eindhoven heeft burgemeester John Jorritsma de politie geïnstrueerd deëscalerend op te treden, omdat er signalen waren dat demonstranten de zogeheten confrontatie op zouden zoeken. Volgens een woordvoerder is "Daarbij is opgeroepen om een dikkere huid te hebben, maar wat betreft bedreigingen en geweld een zero-tolerance beleid. Die richting is meegeven aan politie, city-hosts en de handhavers. Gelukkig bleek ingrijpen niet nodig." Eind goed, al goed, zou je zeggen. Maar daar denkt de politievakbond dus iets anders over.

Voorzitter van de bond Gerrit van de Kamp: "De agenten moesten meer pikken. Dus bij bedreigingen of provocaties niet optreden, waar agenten dat normaal gesproken wel zouden doen. Je bewandelt een weg die je echt niet moet bewandelen. Dit kan gewoon niet. Je maakt onderscheid wat betreft optreden. Maar openbare orde is openbare orde. Dit is zeer verwarrend en vervelend voor agenten. Welk beeld roep je zo op? Dat de politie een stap terugdoet en op voorhand zwicht voor mogelijke escalatie. Het is willekeur. Er is hier veel woede over."

Ja, heeft Van de Kamp de memo soms niet gekregen? In het aangezicht van boze minderheidsmenigten verwordt De Wet tot een windhaantje en daar hebben we ons maar bij neer te leggen. Zo had Thorbecke het immers bedoeld.