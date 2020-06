Ik heb me er nog onvoldoende in verdiept, in de gevolgen van 5G. Ik zag wel een aantal artikelen en een lijst met vele publicaties: drive.google.com/file/d/19CbWmdGTnnW1...

Wat mij opvalt is dat er door vele onderzoekers twijfels over het effect of de menselijke gezondheid bestaan. Dan komt bij mij de vraag op waarom je technologie doorduwt bij zoveel twijfels. Wat is het belang? Wie z'n belang is dit? Wie pusht deze technologie? Waarom?

Ik moet me maar eens gaan verdiepen. Misschien is het mijn gekweekte argwaan jegens onze regering, maar nu dat zij het door duwen en enthousiast zijn, is dat voor mij het teken om op te gaan letten.