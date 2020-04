Weer een stukje van Mosterd-GS om de risico’s van 5G belachelijk te maken, en weer gespeeld op de persoon cq details zonder argumenten. Hetzelfde geldt voor sommige reacties van reaguurders. Jammer, maar het is te hopen dat gezond verstand toch te vinden blijft in Nederland.

Dus 5G is veilig en de straling heeft geen gezondsheids effecten? Graag aantonen met referenties naar onderzoek dat niet gefinancierd is door de industriële lobby.

Internationaal wordt er echter wel serieus aandacht aan besteed. Zwitserland heeft de roll-out van 5G gestopt, de US senaat kent een uitgebreide discussie en wetenschappelijk studies wereldwijd wijzen op grote risico’s voor de gezondheid. Microwave met lage dosis wordt al jaren gebruikt als wapen.

En 5G effecten op Corona, wie zal het zeggen? Straling kan effect op het functioneren van cellen hebben en zo kan het immuunsysteem verzwakt worden. Was er geen link tussen leukemie en Tsjernobyl? Toevallig is 5G in 2019 uitgerold in Wuhan en US steden als Washington en NY…

Naast de gezondheids aspecten wordt met elke nieuwe 5G mast, de centrale controle op de bevolking door de ‘1984 big brother’ van globale elite, technocraten en industrie verder uitgebreid. De US heeft de Huawei directeur in Canada gedagvaard wegens 5G roll-out en controle van de informatie en kern van de economie door China.

Vergelijking van de effecten van 24/7 straling en bevolkingscontrole met de introductie van een stoomtrein, tja wat moet je daar nog over zeggen? Maar laten we op GS vooral blijven lachen om al die ‘gekkies’, makkelijk en goedkoop.

Het bevriezen van de 5G roll-out, het uitvoeren van degelijk onderzoek naar 5G en serieuze discussie over noodzaak, toepassing en beheer van nieuwe vergaande technologieën als 5G klinkt meer volwassen en zou een eerste vereiste zijn voor behoorlijk bestuur.

Enige ref.

- ‘5G policy update’ from the 2020 expert forum on wireless and cellphone radiation with scientific details, April 2020 by Dr. Devra Davis (HUJI) www.youtube.com/watch?v=-AeSoC6la9c

- Documentary on 5G ex Vodaphone director incl. Microwave power destiny: health effects and 5G hearings in USA, Feb. 2020, www.youtube.com/watch?v=Zs4B6fPtoaE&a....