In twee weken tijd dertien veertien keer fik, want vannacht was het raak in Spijkenisse, in een zendmast of telefoonantenne. En niet alleen in 5G-antennes, maar in Brabant, de provincie van ED-columniste Daphne Broers, ook in een zendmast voor C2000-apparatuur van de hulpdiensten. Stel je toch eens voor dat je zoontje van de trap lazert, levensgevaarlijk gewond, je de ambulance belt en de boel niet werkt vanwege een brand in een C2000-mast, omdat een of andere psychiatrisch geval vanochtend met zijn verkeerde been uit de aluminiumfolie is gestapt. Die brand in de C2000-mast was natuurlijk per ongeluk, want de brandstichters zijn niet alleen aluhoedje-achterlijk, maar ook nog eens hartstikke dom. Kijk maar eens beelden terug van de verzameling superkneusjes op de Dam en je ziet dat het niveau niet bepaald tegen de plinten klotst.

Enfin, aangezien brandstichting in NL toch goed is voor een onverkwikkelijk foei-gesprek wil de politie graag achter de identiteit van deze staatsgevaarlijke idioten komen. Zoals deze slungelboy uit Groningen: bleekscheet, 1.90 meter, tussen de 25 en 30 jaar oud en hij rijdt in een Toyota Idioto met een kenteken eindigend op 49. Kent u deze nageboorte van de Tsjernobylramp? Bel dan de politie. Ondertussen nemen de geschrokken koekwausjes van 'Stop 5GNL' afstand van de terreur. Dat is ook mooi. Volksmenners die vanuit een 'stralingsvrij huis' er een sport van maken doorgedraaide complothalfjes op te hitsen met een extra shot paranoia, en als een paar volgelingen van je gevaarlijke sekte de lont in het kruitvat steken hard wegrennen. Het is gvd haast medeplichtigheid.