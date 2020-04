Vorige week ineens een stukkie in het Eindhovens Dagblad over dat GeenStijl een brandstichting in een zendmast verzonnen zou hebben, ofzo. Dat was op zichzelf al een oerdom kulverhaaltje, want in het artikel verwijst GeenStijl gewoon netjes naar een bronartikel (Telebelg) waarin woordvoerders van Cellnex en KPN uitspraken doen over de brandstichting. Maar goed, lekker laten gaan enzo, want we hebben wel wat beters te doen (buiten zitten, binnen zitten, boven zitten, enz.) en bovendien lezen we het ED welgeteld nooit - en de regiostukjes Deurne al helemaal niet. Enfin, lezen we in het ED plots dat er allemaal zendmasten in de regio in brand vliegen, en dat de telecomaanbieders uitgaan van een hetze tegen 5G. Pfff. Okee, het is het Eindhovens Dagblad, niet om het goed te praten maar dan weet je dat het uit de bocht kan vliegen. Is er al iemand die het grondig uitzoekt? O JA! TERRORISMEBESTRIJDER NCTV! Maar misschien hebben ze die masten wel twee weken geleden in de fik gezet hè!!!1! Je weet het niet hè Daphne Broers!!!1!!!1