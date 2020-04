: Ben ik op zich met hem eens. Maar op een gegeven moment ligt de sloot vol...

Als we licht nemen: Je hebt ook donker nodig. De hele dag in zonlicht, zelfs in de schaduw, geeft geestelijke problemen, slaapproblemen, verstoring van dagnachtritme etcetera.

Je kunt zonder problemen rondlopen in de zon voor een kwartiertje en concluderen dat het ongevaarlijk is maar de hele dag is iets anders. Het is dus niet alleen spierkracht maar ook hoe lang je die spierkracht volle kracht kunt weerstaan.

Wij gaan nu naar een wereld waarbij wij zelf zonlicht opwekken, er niet meer aan kunnen ontsnappen en dus een overdosis binnenkrijgen. Een rontgenfoto krijg je geen nare dingen van maar de man wiens werk het is die dingen te maken draagt bescherming. Wij zijn als de schoonmaker die niks anders doet dan die ruimten schoonmaken terwijl de ruimte in gebruik is.

Als ik het mis heb, voel je vrij om de fout(en) aan te wijzen.