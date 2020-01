:

De techniek interesseert me verder geen kut, het punt is dat 5G meer electriciteit verbruikt en gekoeld moet worden. Luchtkoeling, zoals nu met 4G is niet genoeg. Dus er moet extra elektriciteit bij voor een koelsysteem.

Zeg ik niet, ik verzin het niet. Dat staat gewoon in het Huawei white paper. Ik had me al ingelezen namelijk.

carrier.huawei.com/~/media/CNBG/Downl...

Dubbel de energie + extra koeling. Waar komt al die energie vandaan? Als we over een paar jaar ook elektrisch moeten stoken, koken, auto’s opladen enzovoorts, etcetera? Biomassa stoken? Al die bomen staan toch in de weg van het 5G signaal. Is dat ook meten opgelost. Of wil je alle weilanden in NL afdekken met die zwarte platen? Dat zal niet genoeg zijn, maar.... dan moeten de boeren sowieso verkassen. Ook een “probleem” weggesaneerd. Dus zeg het maar. Waar komt die extra stroom vandaan? Die is namelijk nog niet meegenomen in de huidige energietransitie regio’s, daarin is alleen opgenomen wat we aan vervanging van gas en kolen moeten opwekken op land. Dat wordt al een onhaalbare opgave, maar goed... ander verhaal.

Dat is mijn punt.