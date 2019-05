Ik weet niet goed hoe oud je bent, maar hoe was het land van jouw jeugd dan? Ben je geboren op het hoogtepunt van de koude oorlog waar iedereen arm was (en ook veel migratie uit indonesie en turkije) in de jaren 60, of tijdens de olie (en ook migratie uit suriname) crisis in de jaren 70, of tijdens de grote werkeloze generatie in de jaren 80, of heb je met name de feest 90's meegemaakt, in de 0's kwam het terrorisme op en nu is eigenlijk alles beter, behalve wat inburgeringsproblemen. in ieder geval is het voor mij onvoldoende reden om onbeschoft te doen tegen de huidige premier van dit land. Je kan het met elkaar eens of oneens zijn maar in Nederland begin je met respect. Je zou je eens moeten verdiepen in de probleem van de generaties van de afgelopen 80 jaar, en dan zal je zien dat de huidige generatie het gelukkigst, gezondst, meest welvarend, hoogst opgeleid enz enz is van alle generaties ooit in Nederland. Ook internationaal scoren we op veel van deze 'welzijn' vlakken erg hoog. Het is mooi dat we ambitieus zijn en Nederland willen verbeteren, maar we moeten wel perspectief blijven houden van hoe goed het in Nederland eigenlijk is, zowel historisch gezien, als internationaal gezien. Ik dank hiervoor de kabinetten van de afgelopen 75 jaar (zelfs als ik het niet altijd met ze eens ben), ja en ook Rutte (waar ik niet op stem)