Followupje voor de volledigheid. Want bij de steekpartij in Leeuwarden van vrijdag was duidelijk geen sprake van verwarring of willekeur, zo is inmiddels duidelijk: het slachtoffer is de 64-jarige Sadegh Zarza, een activist van de Koerdische Democratische Partij Iran (Wiki: Kort. Doel: een eigen Koerdische staat. Langslepende vijand: Iran). De dader is een 38-jariger Iraniër uit Rotterdam, die zich zonder slag of stoot aan de politie over gaf. En het geheel heeft alle schijn van een politieke moordaanslag uit naam van de Ayatollahs die, zo weten ze nu inmiddels ook in Leeuwarden, de sfeer van opstand onder hoofddoek afwerpende, vrijheidsgezinde burgers op geen enkele manier van brandstof lijken te willen voorzien. Zarza werd al eerder beveiligd, in de tijd dat de AIVD nog de BVD heette, maar waande zich kennelijk veilig genoeg om in zijn eentje naar een (valse) afspraak te gaan. “Hij is buiten levensgevaar, zegt zijn broer Taher Zarza (58). ’Maar hij is heel zwaar toegetakeld.’ Zarza werd geraakt in zijn hoofd, hals, buik en borst.” Beterschap, ouwe.