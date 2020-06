Dit wordt niet zomaar een zomer. Dit wordt een zomer met de hoofdletter D van Dionysos. Halsema heeft corona eigenhandig genezen en na ons maanden Apollinisch te hebben gedragen gaat het hek eindelijk van de dam en je weet wat ze zeggen over het eerste schaap, al is dat technisch weer een ander, maar wel verwant gezegde. Enfin, het wordt warm. "Zondag wordt het warmer met 20-21 graden op de Wadden, 23 graden in Utrecht en 25 graden in Limburg (...). Het vooruitzicht naar volgende week geeft zonnig en droog zomerweer. Op maandag wordt het 21-26 graden. De dagen daarna loopt het kwik nog wat verder op en kan het in het zuid(oost)en lokaal tropisch warm worden met maxima rond 30 graden." Nou wij krijgen het een stuk warmer van Maxima en alleen de mannen begrijpen wat we daarmee bedoelen.

Suns out guns out

Vooruit eentje dan