Economie 101:

het gaat om de snelheid van de transacties, niet de hoeveelheid geld die er in een economie is.

Nu ben ik wel geen econoom, maar heb gewoon een boerenverstand. Toen Hudson's Bay hoog inzette op Nederland met luxe verbouwde toplocaties in o.a miljonairsdorp Tilburg (just joking) met hoofdzakelijk open ruimtes, zag ik al dat dat niks zou worden.

No. 1-niemand zit te wachten op een soort lege hal met rekken, waar je producten kan kopen voor 33% duurder dan op internet, en waar je het als het moet nog dezelfde dag geleverd kan krijgen.

Dan is natuurlijk er totaal geen prestige om geholpen te worden door jongens en meisjes met een minimumloon, die eigenlijk niets weten van het product.

Dus shoppen om gezien te worden, werkt al niet.

Ik ging toen een ruwe berekening maken:

de kosten voor Hudson's Bay zijn: de huur, personeel, inkoop, overhead, reclame enz.

De huur schatte ik in op 25.000 per maand, personeel op 25 x 2000 per maand.

Alleen die twee maken al 75.000 per maand = 2500 Euro per dag. En dan zit ik nog veel te laag, dus maak er 5000 Euro per dag aan kosten van. Dus de netto winst per dag moet 5000 Euro zijn, dat is een omzet van 10.000 Euro per dag. Oftewel een omzet van meer dan 1000 Euro per uur, Maar zelfs deze laag geschatte aantallen zag ik niet gebeuren, aangezien er simpelweg bijna niemand iets kocht.

Dus , zelfs een buitenstaander kan dit al zien. En dan heb ik alles nog zeer rooskleurig ingeschat, qua kosten.

En de marge zal ook geen 50% zijn, maar eerder 33%.

Maar goed, dit was even een onnodige uitweiding.

Ik ben trouwens benieuwd hoe Martinair en die andere Easyjet bijvoorbeeld door deze crisis komen.

Ja, de KLM wordt natuurlijk gered (van uw geld, uiteindelijk), volgens mij zijn de piloten daar in vaste dienst, dus dat tikt ook lekker aan. elk fokking bedrijf gaat nu een "corona-heffing" hanteren, die natuurlijk nooit meer teruggeschroefd wordt.