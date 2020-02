Algeheel uitgelachen noodmaatregel van de vorige regering. Maar je kunt hem maar beter in huis hebben, want als je niks hebt, heb je ook niks. Dan maar deze gare starterskit NOODPAKKET (tijdelijk uitverkocht).

Heel veel kaarsen

Het licht gaat sowieso uit, want alle goedmensen slaan op de vlucht in hun EV's en in no time gaat dan het elektriciteitsnet plat. Daarom altijd een voorraad kaarsen in huis. ProTip: neem die katholieke, want die branden langer. GEZELLIGHEID.

Heel veel toiletpapier

Wordt vaak vergeten in tijden van extreme crisii. Maar een mens moet ook schijten. Kranten vallen het eerst om in tijden van oorlog, en voor je het weet, zit je de Linda of het verzameld werk van Gerard Reve langs je anus te halen. Dat wil je niet. Koop daarom groot in. Het liefst een BEKEND MERK.

Heel veel batterijen

Stroom doet het niet (zie vorige lemma) en je wilt toch wat zien, horen, laten bewegen. Dus gewoon 10+ van deze pakketjes in huis hebben kan geen kwaad. Vinden de kotertjes met hun speelgoed ook fijn. Neem geen huismerken, maar gewoon wel DURACELL.

Drinkpillen

Of waterzuiveringspillen in gewoon Nederlands. Gewoon in huis halen in plaats van je een hernia zeulen met familiepakken Bar-le-Duc uit een geplunderde supermarkt. 1 tablet per liter water. Klaar in 30 minuten. Inhoud 2x50 (=100) tabletten. PROOST.

Knuppelzaklamp

Must have survival security dinges dit. Shinen & Slaan met deze handige militaire multitool. Ook leverbaar in versie van een halve meter. U goed zicht en uw tegenstander sterretjes boven zijn kokosnoot. HEBBEN.

Nerf Tactische Super Soaker

De .50 onder de waterpistooltjes. Voor de fun of om ongure types te profileren. Magazijn 1 liter, bereik 10 meter. Mocht het echt smerig onveilig worden, of proberen besmette types uw lock down locatie te betreden dan vullen met GLORIX voor een maximaal resultaat. Bescherm uzelve met de TORNADO SCREAM.

Bijl

Bijl ja. Gewoon bijl. Omdat iedere man (m/v) een bijl moet hebben. De bijl behoort tot de PSU van De Man. Nu zult u als vinex aficionado afvragen: wat moet ik daarmee in quarantaine? Ha! Wacht maar tot de overheid uw woning helemaal de lock down dichttimmert. Daarom BIJL.

Penis Boetseer Set

Twee weken quarantaine. Voor sommige nerveuze mensen 14 lange dagen tyfusstierlijke vervelings en stomme spelletjes op de telefoon. Voor anderen een welkome rustperiode om eens wat voor jezelf te gaan doen. En waarom dan niet je eigen klabanus klonen? Leuk om te hebben (ook voor uw partner), en ziet u dat ding ook eens van de andere kant. KLOONKLABANUS.

FILMPJE KIJKEN

Gezellig twee weken in quarantaine thuis kunt u natuurlijk ook prima gebruiken om ALLE JAMES BOND-films nog eens te (her)kijken, en pak dan ook even de superactuele misdaadthriller SCHONE HANDEN mee, met de prachtige Thekla Reuten en Jurk van Koningsbrugge. Veel plezier!