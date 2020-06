Wel typisch dat de reactie altijd is om alles te verbieden. In mijn studententijd hebben we misschien een paar keer thuis op de bank een ballonnetje lachgas gedaan na een uitgaansavond ofzo. Kan best leuk zijn, deden we verder niemand kwaad mee.

Deze idioten doen dit al rijdend in de auto (heb ze in mijn stad ook vaak genoeg zien rijden) en in plaats van dat de politie meer surveilleert en ze gewoon aanhoudt gaan we alle lachgas verbieden.