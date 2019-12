Ze zijn dan misschien wel oud, uit de tijd en ongetwijfeld ook door velen vergeten aangezien de een naar Portugal is verhuisd verbannen en de ander in Zaandam wegkwijnt, maar laat ons de laatste te zijn om daar lullig over te doen want wij weten ook nog goed hoe het was om jong en relevant te zijn, en onze moeder ons nog wel eens achter de broek zat voor het gebruik van woordjes die ze niet wilde horen, maar enfin, dat neemt niet weg dat Robbie en Arthur natuurlijk ook maar gewoon hun best doen om hangend aan de rand van het ravijn hun tengels in de tijdsgeest te houden. En een goed gevoel voor timing kun je ze niet ontzeggen want op de dag dat lachgas is verboden, hebben deze inburgerkings wel mooi als eersten & enigen een interview met Deniz, de Lachgaskoning van Amsterdam. Ballonnetje?