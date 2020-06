Even voorstellen: burgemeester Lori Lightfoot (wiki). Het bovenstaande gesprek vond plaats op zondag 31 mei. Dat is dus tijdens Chicago's DODELIJKSTE WEEKEND IN 60 JAAR, waarin van vrijdagavond 29 mei tot zondagavond 31 mei 25 doden vielen, en nog eens 85 gewond raakte door gunfire. Hier had de politie niets mee te maken, dit waren burgers onderling en nagenoeg alle slachtoffers zijn Afro-Amerikaans, waaronder ook nog eens schrikbarend veel vrouwen.

Kortom, alderman (onderburgemeester) 15th Ward Raymond Lopez had nogal een punt toen hij tijdens een videoconferentie zei dat "we had our faith-based yesterday, to stand in the frontline between police and looters and rioters. And I'm simply not comfortable telling my churches, those people, to be the intermediary, in the middle of a riot. We need something better. (...) I've got gangbangers with AK47's walking around right now, just waiting to settle some scores."

Haar antwoord hierop is ten eerste "Thank you alderman, next question." En wanneer Lopez vervolgens een antwoord eist zegt ze: "Alderman, I think you're 100% full of shit, is what I think. If you think we're not ready and would let the neighbourhood go up, there's nothing intelligent that I can say to you." Nou, daar denken zo'n 25 Afro-Amerikaanse doden en 85 gewonden iets anders over. Hele audiofragment hier.

En belangwekkende noot: Lopez is geen cis-white NRA Republican hè. Het is een homoseksuele openlijk Mexicaanse Democraat.



Onderstaand nog even de voorzitter van de Minneapolis City Council Lisa Bender, chef "re-thinking public safety", nadat de raad veto-proof voor de algehele ontmanteling van de politie stemde. De politie kunnen bellen als er 's nachts ingebroken wordt is namelijk een vorm van white privilege , en dat moet we natuurlijk niet willen.

Dit zijn geen goede mensen jongens.