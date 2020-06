We citeren het maar gewoon even letterlijk zoals AP Washington en de NYT het optikken. "Nine members of the Minneapolis City Council — a veto-proof majority — pledged on Sunday to dismantle the Police Department, promising to create a new system of public safety in a city where law enforcement has long been accused of racism. Saying that the city’s policing system could not be reformed, the council members stood before hundreds of people gathered late in the day on a grassy hill and promised to begin the process of taking apart the Police Department as it now exists." President van de Raad Lisa Berner zei tegen CNN dat "We committed to dismantling policing as we know it in the city of Minneapolis and to rebuild with our community a new model of public safety that actually keeps our community safe."

Die raad bestaat uit 13 leden, waarvan 12 democraten en 1 'Groene'. Het minimale of zelfs non-existente "police-civilian contact" dat in dit wetsvacuüm gaat ontstaan heeft een precedent, en daar zou niemand vrolijk van moeten worden. In 2015 werd er in Chicago een federaal onderzoek gestart tegen de politie nadat de 25-jarige Afro-Amerikaans Freddie Gray in politiehechtenis overleed. Tijdens dat onderzoek "there was a 90% drop in police-civilian contacts immediately after the announcement of an investigation, and Baltimore literally went to zero after a probe was announced there." Een Harvard-studie naar die periode concludeerde deze week dat dit tot gevolg had dat "homicide goes up considerably. Total crime goes up considerably. (...) My estimates show that we lost a thousand more lives, most of them black as well, because of an increase in homicides." En in plaats van dat de politie die wanorde naderhand mag herstellen, zou dit nu dus overgelaten worden aan 'een nieuw model van publieke veiligheid'. Nou, we wensen jullie het allerbeste.

De demonstranten die dit hebben afgedwongen hebben niet het beste voor met de zwarte gemeenschap, en al helemaal niet met Amerika zelf. En dit eindigt niet in Minneapolis. Ook New Yorks burgemeester De Blasio heeft toegezegd "to defund the police", al lijkt daar een beetje schuiven met budgetten in plaats van totale ontmanteling vooralsnog de bovenhand te hebben.

We vertrouwen ze niet.

This Is The Future Liberals Want

