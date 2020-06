Het is de schuld van de politie natuurlijk. En niet van het vuurwapengevaarlijke vriendje die zojuist iemand met de dood had bedreigd en zich in de woning begaf. Nee normaalste zaak van de wereld, ook al had hij dat niet gedaan was het AT alsnog gekomen, was het ook zo afgelopen. En waarom mag je niet gewoon ff iemand bedreigen en moet er gelijk een AT op afkomen? Wat is dit een politiestaat ofzo?