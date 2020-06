Stikstofproblematiek? We hebben wel wat beters te doen

700.000 mensen zonder werk

Huizenprijzen going down met 10 procent

Sterkste krimp in jaren

ZZP-ers & flexwerkers in de goot

Omvallende bouwbedrijven

Big Brother terug op TV

Diepste recessie sinds WOII

Thuiswerkende kamerleden met een reisvergoeding

Plunderingen in Tilburg

Bijna helft bedrijven vreest coronacrisis niet te overleven

14-jarig tuig met een machete in Rotterdam

Nieuwe Revu deaud

Nederland aan vooravond burgeroorlog

En dan BOEREN ONTEIGENEN om een beetje ganzenpoep?

Die aardappels gaan we nog heel hard nodig hebben.



Mededeling van het Zakenkabinet GeenStijl I. Hierbij verklaren wij Het Milieu en Het Klimaat tot controversieel voor de jaren 2020, 2021, 2022 en 2023. En gaan over tot de orde van de dag, en aan het werk. Alleen samen krijgen we Carola onder controle.

Update: En GroenLinkse boomstokers bouwen we OOK NIET