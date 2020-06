Videootje uit de linktips, van Albert Dros, die de Dam eventjes uit Amsterdam wil halen door uit te zoomen naar stad & maan in de vier jaargetijden. Een 4K meesterwerkje dat laat zien dat Amsterdam uiteindelijk gewoon van iedereen is. Op amsterdamtimelapse.com wat meer achtergrond over dit filmproject, dat twee jaar in beslag nam. Want in het Coronacafe laten we alle zorgen en het gezeik even achterwege, en willen we graag even benadrukken dat de hypocrisie van Halsema ten onrechte de aandacht heeft weggegrist van de welhaast euforische ervaring van WEER NAAR DE KROEG KUNNEN. Rare regels en stomme vragen of niet, het was fantastisch op het terras en aan de toog. Deel uw opgewekte ervaringen in de panelen, en pak er vooral nog een pint bij. Want deze kroeg, is mede dankzij u nooit gesloten geweest.

Na de breek nog wel even een sloot HaHaHalsema-photoshops. Want Femke’s ambtsketting is gemaakt van loepzuiver Satirium, en vederlicht bovendien.

Handig tegen bumperklevers?