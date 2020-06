He-le-maal eens met Pritt. Woon in Spanje, en daar is het toch een stukje warmer dan in NL, en daar hoor je niets over 'te weinig water'. Men slaat daar al sinds mensenheugenis het water op in grote waterreservoirs. En ja, aan het eind van de rivier heeft men dan niet veel meer over.

Zwembad vullen? Geen probleem. Toegegeven, Spanje heeft een hoogvlakte, maar aan het opslaan van water lijkt in NL nooit gedacht. Wél het met bakken gelijk, via een dikke rivier, afvoeren.

En oh ja: wat betreft drinkwater dan? Gewoon: ontziltingsinstalaties (Torreviejja). Deze zijn met bakken EU-subsidie betaalt. Bedankt!