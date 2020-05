Echt totale fucking chaos, talloze videos na de breek. Maar eerst even het onderstaande Twitter-tweeluik van Trump. De onderste tweet is namelijk alleen nog zichtbaar na het klikken, wegens het vermeende "verheerlijken van geweld". Wellicht zag Twitter in "when the looting starts, the shooting starts", een inderdaad niet heel vrijblijvende spreuk, reden om Trump na zijn executive order tegen Twitters beleid van gister een tik terug te geven. Uitleg van Twitter in dit draadje.

Maar goed, de National Guard is al met 500 man aanwezig op verzoek van de burgemeester, en dus niet op Trumps eigen orders. Vooralsnog lijken ze vooral brandweerwagens te escorteren (videos hier, hier en hier) en nog niet als repressiemacht ingezet te worden. In de rellen is tot nu toe 1 man om het leven gekomen, mogelijk is hij neergeschoten door een pawn shop eigenaar die zijn zaak tegen plunderingen verdedigde.

Bovenstaand valt dus Minneapolis' third precinct police station, waar die vier betrokken agenten werkten. De antifa-verslaggevers van Unicorn Riot streamden het allemaal live, zie samenvatting van die beleving hier. "Redistributing police equipment and setting fires" noemen ze het zelf. Er gaan geruchten dat ook de 5th precinct gevallen was, maar dat lijkt niet te kloppen.

Ook talloze lokale winkels worden geplunderd of vernield, en als tegenreactie zien we tot de tanden bewapende stand your grounders zien we trouwens na de breek in alle kleuren voorbij komen. En de kleurenblinde NRA vindt het prachtig, Amerikanen met Kriss Vectors en 100 round double drum mags die hun privé-eigendom verdedigen.

Police Cruisers ontvluchten eigen garage

Politiestation is explosiegevaarlijk

Amerika zoals het bedoeld is

Nog geen National Guard te bekennen

Gezelligheid kent geen tijd

Ideologische bezetenheid 101

's Wereld gewetens mengen zich