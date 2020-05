Aftrap om 21.00 uur, op deze zender en op GSTV YouTube, de eerste, tweede én derde helft ineen. Na het geweld van vorige week met Kees de Kort heffen we vandaag buitenspel op met Neal Petersen. Sportjournalist, voetbalkenner, liefhebber en natuurlijk de eindbaas van FC Afkicken. Misschien gaan we het nog wel even hebben over de KNVB, misschien gaan we het hebben over FC Utrecht want Tom Staal is er ook en Ronaldo vroeg of we het ook nog even konden hebben over de Dame-Indische verdediging in het schaken. Boeit sport je nou helemaal niks, mag je in het commentcafé hieronder natuurlijk ook gewoon een plekje aan de bar zoeken en ouwehoeren over andere dingen. Graag wel te beginnen met een minuut stilte, voor de KNVB.

Psst. Spoiler!