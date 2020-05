Kees heeft de klok horen luiden. Want je hoeft niet per sé in elkaars gezicht te blwzen. Feitelijk is t natuurlijk zo dat je elkaar kan besmetten als je verder dan 1,5 meter van elkaar verwijderd. Want in een afgesloten ruimte kan de concentratie 'besmette lucht' uiteindelijk zo hoog worden dat iedereen in de ruimte, al dan niet via airconditioning of luchtcirculatiesystemen, besmet kan raken. Zie bijvoorbeeld het Chinese onderzoek waarbij een persoon in een bus een tiental andere mensen besmette die in de bus zaten, zelfs nadat hij was uitgestapt. Bovendien, die 1,5 meter is gebaseerd op de afstand die slijmdeeltjes kunnen afleggen bij niezen. Laat t nu zo zijn dat we inmiddels weten dat niet spuugdeeltjes besmettelijk zijn, want die worden afgevangen door het maag/darmkanaal, maar de ademdamp is besmettelijk via aerosolen. Besmetting vindt plaats in diepe longblaasjes, dé plek ook waar longartsen via CT's de meeste schade zien agv Covid-19. Dus het hele 1,5 meterbeleid is gebaseerd op foute veronderstellingen, op illusies.