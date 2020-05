Kees de Kort was er vroeg bij met zijn coronaduiding, en houdt zich bepaald niet in om de lockdown, de aanpak door Rutte & RIVM en "het griepje" scherp te becommentariëren. Natuurlijk moesten we die dus in de show hebben, want hij legt alles idiot proof uit zodat Tom Staal & Van Rossem ondergetekende het misschien ook snappen. De Kort werkte ooit bij Staalbankiers, maar schuift nu aan bij Staalproducties in GSTV om Dekortiaanse duiding te geven over de financiële en medische gezondheid van een planeet in pandemie. Dekortom: WHO en Wereldbank in één, maar dan niet door China gekocht. Vrijdag bestormt hij de studio. Want hoe gaat onze economische toekomst eruit zien? wordt alles duurder, hebben we nog gewoon werk, blijven vliegvouchers hun waarde behouden?

VRIJDAG 15 mei, 21:00 uur, LIVE op deze zender & GSTV YouTube.

VRAGEN? Heb je vragen voor Kees? Gooi ze hieronder, gaan we ze meenemen in het gesprek.