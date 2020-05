"TNO bracht zelfs foutieve teksten aan op de videobeelden om deze verrassing te maskeren."

Heb zelf ooit ook een te maken gehad met TNO, dat ook toen al een onderzoek moest doen i.o.v. een ministerie. Het opende mij mijn ogen wat een bananenrepubliek Nederland is (geworden).

* men interviewde alleen mensen welke het te onderzoeken object nog nooit gezien hadden, er niets van af wisten; deze meningen werden vervolgens gepresenteerd als feiten

* buitenlandse politie-experts werden juist niet benaderd want die wisten er wel alles van af.

* één van de hoogste en in Nederland meest bekende politie/justitie-medewerker (groot voorstander; en binnen het ministerie waren bepaalde hoge ambtenaren juist tegenstander) werd ook niets gevraagd "want men kon hem niet bereiken". Ik hem hem meteen gebeld, hij nam direct telefonisch contact op met TNO en kreeg tot zijn verbazing/verbijstering te horen dat aan zijn expertise geen behoefte was

* een verkeerd vertaald stukje uit een Brits boulevardblad werd als bron opgevoerd om een mening te verkondigen welke aantoonbaar onjuist was en waar namens de minister (die in dit dossier steeds voorgelogen werd door haar eigen ambtenaren) al van was gezegd dat dit niet gebruikt mocht worden

* het product zou bij -40 graden een minieme (0,0003%) kans hebben op problemen, dat het product al was verbeterd en er inmiddels 100 miljoen exemplaren waren zonder enige fout of probleem werd verzwegen.

Dus ja, dit hele verhaal verbaast me niets. Liegende ambtenaren, ambtenaren welke besluiten van een minister saboteren, ambtenaren welke onder 1 hoedje spelen met een particulier éénmans-onderzoeksbureau dat voor 75% van zijn omzet afhankelijk is van de overheid en dat een opdracht krijgt tegengesteld aan wat de minister voor ogen had; en als dieptepunt vervolgens een minister welke een brief naar de TK stuurt met niet 1 opmerking welke waar is....